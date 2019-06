Albanese president annuleert gemeenteraadsverkiezingen, volgens premier gaan ze door

De Albanese president Ilir Meta heeft zaterdag de gemeenteraadsverkiezingen die voor 30 juni voorzien waren, geannuleerd. De huidige toestand laat geen democratische en eerlijke verkiezingen toe en ondermijnt de mogelijkheid om onderhandelingen op te starten over een toetreding van Albanië tot de Europese Unie, schrijft hij in een brief die door zijn persdienst werd verspreid. Premier Edi Rama verzekerde de bevolking echter dat de stembusgang wel degelijk zal doorgaan. Volgens Rama is de socialistische meerderheid vastbesloten om “de hervorming van justitie die cruciaal is voor de Europese toekomst van Albanië door te zetten”, zo zei hij op een kiesbijeenkomst in het zuiden van het land.

Het Grondwettelijk Hof is de enige instelling die de knoop kan doorhakken, maar zij werd in het kader van de grondige hervorming van het rechtstelsel in Albanië ontbonden, een hervorming die trouwens gebeurt onder toezicht van de Verenigde Staten en de Europese Unie.

De Albanese oppositie manifesteert al maandenlang om het ontslag te eisen van Rama. Ze beschuldigt de regerende Socialistische Partij van de premier van verkiezingsfraude en corruptie. Meer dan zestig parlementsleden van de rechtse Democratische Partij (PD) en haar bondgenoten legden eind februari uit protest hun functie neer. Ook weigert de oppositie om aan de verkiezingen deel te nemen en verwerpt ze elke dialoog met Rama.

De beslissing van de president om de verkiezingen te annuleren werd zaterdag door de leider van de Democratische Partij, Lulzim Basha, al verwelkomd. “Het is het eerste resultaat van onze kracht, maar onze strijd tegen Edi Rama gaat verder”, zei hij in het bijzijn van duizenden aanhangers voor de regeringszetel.

De manifestaties van de oppositie gingen de voorbije weken vaak gepaard met geweld, zoals ook zaterdag het geval was. De betogers baanden zich een weg naar de zetel van het parlement, waarop de politie traangas en waterkanonnen inzette om de menigte uiteen te drijven.

