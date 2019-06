Yanina Wickmayer bereikt tweede ronde

Yanina Wickmayer (WTA 153) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde van het ITF-toernooi in het Engelse Surbiton (gras/100.000 dollar). Ze versloeg de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 134) na 2,5 uur met 6-4, 3-6 en 6-4. De wedstrijd was eerder stilgelegd in het begin van de tweede set.

In de achtste finales wacht de Russin Anna Blinkova (WTA 117) of de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 79).







Later op de dag komt Wickmayer aan de zijde van de Britse Heather Watson nog in actie in het dubbeltoernooi.

Ook topreekshoofd Alison Van Uytvanck (WTA 54) en Greet Minnen (WTA 149) verschijnen woensdag op de baan voor hun eerste ronde. Ze spelen daarin tegen respectievelijk de Australische qualifier Lizette Cabrera (WTA 258) en de Britse wildcard Naiktha Bains (WTA 235).

Bron: Belga