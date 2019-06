Vier WorldTour-teams aan de start van 89e editie Baloise Belgium Tour

In de gebouwen van de hoofdsponsor in Berchem werd de 89e editie van de Baloise Belgium Tour (12-16 juni) voorgesteld. De organisatoren wisten voor deze editie met Lotto Soudal, Deceuninck – Quick-Step, Trek-Segafredo en Astana vier WorldTour-teams aan te trekken. In totaal komen er 22 ploegen aan de start in Sint-Niklaas voor deze rittenkoers buiten categorie, de vroegere Ronde van België. De start wordt op woensdag 12 juni gegeven van op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Na een lus van 19 kilometer wordt op diezelfde plaats strijd geleverd voor de eerste punten van het nevenklassement ‘Primus Checkpoint’. Via Sinaai en Eksaarde wordt koers gezet richting het Meetjesland om zo door te trekken naar Knokke-Heist. Daar wacht op de Wandelaar na 145 kilometer de eerste van twee plaatselijke ronden, van elk 19,7 kilometer.

Daags nadien gaat het vanuit Knokke-Heist naar de Vlaamse Ardennen met finish in Zottegem. Na een vlakke aanloop wacht met de Leberg, na 86 kilometer, de eerste helling van de dag. Daarna komen nog de Tenbosse, Denderoordestraat, Muur van Geraardsbergen, Eikenmolen, Valkenberg en tot slot de Berendries. In de twee plaatselijke ronden, van elk 19,1 kilometer, zijn de kasseien van de Lippenhovestraat en de Paddestraat opgenomen.







Op de derde dag worden de tijdritfietsen van stal gehaald. In en rond Grimbergen wacht een heel vlakke individuele tijdrit over 9,2 kilometer met start aan het gemeentehuis en aankomst ter hoogte van de Prinsenstraat. Zaterdag staat de koninginnenrit op het programma, met start en aankomst in Seraing. De renners krijgen in hun 151,6 kilometer lange tocht onder meer de beklimmingen van de Rue Aux Deux Croix, Côte de la Vecquée, Côte du Maquisard, La Redoute, Rue de Lincé, Côte Les Forges en de Côte de Roche Aux Faucons onder de wielen geschoven. Vanaf die laatste bult is het nog 50 kilometer tot de aankomstmeet.

De Baloise Belgium Tour wordt afgesloten met de Limburgse etappe tussen Tongeren en Beringen. Daar kunnen na 158,5 vlakke kilometers de sprinters wellicht nog eens hun hartje ophalen. Meteen kennen we daar dan ook de opvolger van Jens Keukeleire, die de voorbije twee edities op zijn naam schreef.

Er verschijnt heel wat mooi volk aan de start van de 89e Baloise Belgium Tour. Keukeleire staat niet op de voorlopige deelnemerslijst bij Lotto Soudal, maar daar springen onder meer de namen van Victor Campenaerts en Tim Wellens in het oog. Bij Deceuninck – Quick-Step is het uitkijken naar Remco Evenepoel en sprinter Fabio Jakobsen.

Laurens De Vreese en Dmitriy Gruzdev verdedigen dan weer de kleuren van Astana, terwijl Mads Pedersen, Matteo Moschetti en Ryan Mullen dat doen bij Trek-Segrafedo. Maar ook bij de professioneel continentale teams zijn er enkele kleppers aanwezig. Total-Direct Energie rekent op het klavertje vier Niki Terpstra, Damien Gaudin, Adrien Petit en Anthony Turgis.

Van de Belgische teams is er bij Corendon-Circus de deelname van Roy Jans en Dries De Bondt. Bij Sport Vlaanderen-Baloise moeten Amaury Capiot en de zijnen hun beste beentje voor zetten. Wallonie-Bruxelles pakt uit met mannen als Baptiste Planckaert. Wanty-Groupe Gobert vaardigt onder meer Timothy Dupont, Jérôme Baugnies en Frederik Backaert af. En dan zijn er nog de veldritploegen Telenet-Fidea Lions en Pauwels-Sauzen, naast een nationale Belgische selectie met onder meer Jasper Philipsen, Gijs Van Hoecke en Nathan Van Hooydonck.

bron: Belga