Tweevoudig wereldkampioen James Magnussen zet punt achter zwemcarrière

De Australiër James Magnussen heeft zijn afscheid van de zwemsport aangekondigd. “The Missile” verzamelde vijftien medailles op internationale kampioenschappen, waaronder twee wereldtitels op de 100 meter vrije slag. De 28-jarige Magnussen sukkelt al geruime tijd met de schouder. Hij maakte vandaag bekend dat het moment is gekomen om zich terug te trekken uit de topsport.

“Ik heb de tijd genomen om de juiste beslissing te nemen. Op mijn 28e zou ik nog kunnen deelnemen aan de volgende Olympische Spelen. Maar gezien de hoge verwachtingen die ik daarbij zou koesteren, is dit het goede moment om afscheid te nemen”, verklaarde de Australiër.







Magnussen kroonde zich in 2011 in Shanghai en in 2013 in Barcelona tot wereldkampioen op de 100 meter vrije slag. In 2015 kon hij zijn titel door een blessure niet verdedigen.

Tijdens de Spelen van 2012 in Londen zwom hij naar zilver op de 100 vrij achter de Amerikaan Nathian Adrian. Vier jaar later in Rio haalde Magnussen brons met de aflossingsploeg op de 4×100 vrij. In de individuele 100 meter, waarin Pieter Timmers zilver won, startte hij niet.

Volgens de voorzitter van de Australische zwembond John Bertrand kan Magnussen terugblikken op een schitterende carrière. “Hij won meerdere wereldtitels en olympisch zilver. Hij mag heel fier zijn op wat hij heeft gerealiseerd. Slechts weinigen hebben zo’n hoge toppen gescheerd in de topsport.”

De aankondiging van Magnussen komt een week voor de start van de Australische selectiewedstrijden voor het WK. Dat vindt van 21 tot 28 juli plaats in het Zuid-Koreaanse Gwangju.

