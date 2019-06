Thaise junta-leider favoriet om nieuwe premier te worden

De junta-leider Prayut Chan-o-cha is voorlopig de grote favoriet om de nieuwe premier van Thailand te worden na de controversiële verkiezingen. Zijn belangrijkste tegenstander is de jonge miljonair Thanathorn Juangroongruangkit van de nieuwe partij Future Forward. De volksvertegenwoordigers kwamen vandaag samen om een nieuwe regeringsleider te kiezen nadat de junta-partij twee maanden lang intensieve onderhandelingen voerde om tot een parlementaire meerderheid te komen. Prayut lijkt momenteel de favoriet voor het postje van premier, maar het kan nog enkele dagen duren voor de eerste minister officieel verkozen zal zijn.

De belangrijkste tegenstander van Prayut is de jonge miljonair Thanathorn Juangroongruangkit. Hij richtte de nieuwe partij Future Forward op, die de verrassing was bij de parlementsverkiezingen en vooral jonge Thai kon overtuigen. Maar de rijzende ster loopt het risico op diskwalificatie als verkozen parlementslid wegens zijn aandelen in een mediabedrijf. Het Grondwettelijk Hof beraadslaagt nog steeds en heeft hem in afwachting van het afronden van de zaak geschorst.







De voormalige Thaise premier en ex-leider van de Democratische partij Abhisit Vejjajiva kondigde vandaag aan dat hij ontslag neemt als parlementslid. Hij deed dat nadat zijn partij besliste om zich bij de pro-militaire coalitie aan te sluiten en junta-leider Prayut Chan-o-cha te steunen als premier. Abhisit zei dat hij Prayut niet steunt. De voormalige premier stapte na de teleurstellende verkiezingsuitslag op 24 maart al op als partijleider.

Bron: Belga