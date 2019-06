Stormweer – Code oranje in aantal provincies van kracht tijdens nacht van woensdag op donderdag

Het KMI verwacht in de nacht van woensdag op donderdag intense regen- of onweersbuien met kans op zware windstoten en hagel. Voor Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel geldt code oranje, voor de rest van Vlaanderen code geel, zo waarschuwt het KMI. De code oranje is in Vlaams-Brabant en Brussels slechts tot middernacht van kracht. In Antwerpen en Limburg is dat tot 2 uur. Later in de nacht wordt het droger en rustiger vanaf de Franse grens.

Voor Wallonië geldt code oranje in elke provincie, maar enkel in Luik blijft die tot na middernacht van kracht.

bron: Belga