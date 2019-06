Ronde van Luxemburg – Christophe Laporte pakt de zege in proloog

Christophe Laporte (Cofidis) heeft woensdagavond de proloog van de 79e Ronde van Luxemburg (Lux/2.BC), over 2,1 kilometer in de straten van de hoofdstad van het Groothertogdom, gewonnen. De 26-jarige Fransman is meteen ook de eerste leider. Laporte legde het traject af in een tijd van 3:13.96. De Duitser Marcel Meisen legde beslag op de tweede plaats, op zestien honderdsten van een seconde van de winnaar. Piet Allegaert reed een halve seconde trager dan Meisen en moest genoegen nemen met de derde plaats. De Fransman Damien Gaudin zette op 02.16 van de winnaar de vierde tijd neer. Aimé De Gendt werd vijfde in 03:16.20.

De eindlaureaat van de vorige editie, Andrea Pasqualon, zette met 3:23 een zeer verdienstelijke tijd neer, maar kwam daar dus niet echt mee in de buurt van Laporte. Niemand slaagde er nog in de tijden te verbeteren zodat Christophe Laporte uiteindelijk de gele trui in ontvangst mocht nemen. Voor de Fransman werd het zijn derde zege van het seizoen nadat hij al twee etappes won in de Ster van Bessèges, waarvan één individuele tijdrit.

“Het was de bedoeling om een ritzege te boeken in deze rittenkoers. Nu lukt dat al in de proloog. Ik mag dus niet klagen”, lachte Laporte. “Nu wil ik die gele trui verdedigen. We zien wel waar we uitkomen. Ik bekijk deze Ronde van Luxemburg dan ook van dag tot dag.”

Morgen/donderdag staat tussen Luxemburg en Hautcharage de eerste rit in lijn op het programma. Normaal gezien is dat, na 191,3 redelijk vlakke kilometers, een afspraak voor de spurters.

bron: Belga