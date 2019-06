Proces in beroep tegen veroordeelde Australische kardinaal Pell van start

Het proces in beroep tegen de Australische kardinaal George Pell is woensdag in Melbourne van start gegaan. De gewezen nummer drie van het Vaticaan werd veroordeeld tot zes kaar cel wegens pedofilie. De kardinaal verscheen in het hooggerechtshof van Victoria, begeleid door veiligheidsagenten. Drie rechters zullen zich woensdag en donderdag buigen over de zaak. Pell kreeg in maart een maximumstraf van zes jaar cel nadat een jury hem in december schuldig had bevonden aan seksueel misbruik van twee koorknapen in een kathedraal in Melbourne in het midden van de jaren zestig.

De voormalige aartsbisschop van Melbourne en Sydney, die ook schatbewaarder van het Vaticaan was, vindt de veroordeling “onredelijk” omdat die gebaseerd is op de getuigenis van slechts een van de twee slachtoffers. Het tweede slachtoffer stierf in 2014 aan de gevolgen van een overdosis en heeft niet over het misbruik getuigd.

Zijn advocaten zijn er op uit dat de schuldigverklaring teniet wordt gedaan of dat er een nieuw proces moet komen. Een andere reden die zij aanvoeren is dat er sprake is van een “fundamentele onregelmatigheid” in de rechtsgang.

Het Hooggerechtshof doet mogelijk deze week nog een uitspraak, maar kan de beslissing ook uitstellen. Het hof kan de veroordeling bevestigen, een nieuw proces bevelen of de kardinaal vrijspreken.

Bron: Belga