Ook wegdek beschadigd, snelweg blijft afgesloten

Op de E313 in Geel-Oost is deze middag het overpompen afgerond van de LPG uit de tankwagen die er afgelopen nacht betrokken geraakte bij een aanrijding. Dat zegt de gemeente Laakdal. De snelweg blijft er wel nog een tijd in beide richtingen afgesloten. Richting Luik, waar het ongeval gebeurd is, zal dat allicht iets langer het geval zijn dan richting Antwerpen omdat daar ook het wegdek beschadigd blijkt. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de situatie na het takelen inspecteren en indien nodig herstellingen laten uitvoeren. In het nabije Laakdal is de gemeentelijke fase van het rampenplan van kracht en is de evacuatie van de Bloemetjeswijk vlot verlopen. De bewoners die niet bij familie of vrienden terechtkunnen, hebben onderdak gekregen in een zaaltje dat ingericht is als tijdelijk opvangcentrum. In principe zal iedereen vanavond weer naar huis kunnen. Ook de Amoco- en Bell Telephonelaan zijn afgesloten en enkele bedrijven die in de perimeter liggen zijn ontruimd.

Bij het ongeval tussen verschillende vrachtwagens zijn lekken onderaan de tankwagen ontstaan. De LPG-lading moest worden overgepompt en dat was volgens de hulpdiensten erg complex en tijdrovend, omdat een kleine vonk al voor ontploffingsgevaar kon zorgen. Er kwam een gespecialiseerde firma ter plaatse om samen met de brandweer de klus te klaren.







Het Vlaams Verkeerscentrum vermoedt dat de hinder nog een hele tijd zal duren. Zeker richting Luik zal de weg tot de avondspits afgesloten blijven. Indien mogelijk gaat de weg richting Antwerpen al sneller open, als het takelen in alle veiligheid kan gebeuren.

De verkeerssituatie blijft intussen nagenoeg ongewijzigd. Er staat acht kilometer file richting Antwerpen en zes kilometer richting Luik en ook het lokale wegennet is volledig verzadigd.

