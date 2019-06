“Onbespreekbaar om terug te komen op verworven holebirechten”

“Het is voor ons absoluut onbespreekbaar om terug te komen op verworven rechten voor holebi’s en transgenders. Het gaat dan niet alleen om het holebihuwelijk, maar ook om afgeleide rechten zoals het bespreekbaar maken van holebiseksualiteit in het onderwijs of de toegankelijkheid van woonzorgcentra voor holebikoppels. Daar ligt voor ons een dikke rode streep”, dat zegt Piet De Bruyn, N-VA-parlementslid en coördinator van het N-VA Regenboognetwerk, in een reactie op de uitspraken van Vlaams Belang-verkozene Dominiek Spinnewyn-Sneppe. Een interview in de Krant van West-Vlaanderen met Dominiek Sneppe uit Loppem (Zedelgem) doet de voorbije dagen het nodige stof opwaaien. In dat interview zegt de kersvers Vlaams Belang-verkozene onder meer dat “holebi’s die trouwen en kinderen krijgen, een brug te ver (zijn)”. In een interview in De Ochtend vanmorgen/woensdagochtend lijkt Sneppe bij haar mening te blijven. “Ik weet wat ik gezegd heb, het is mijn persoonlijke mening, en ik blijf daarbij.” Ze erkent wel dat “een brug te ver” misschien een verkeerde woordkeuze was.

Bij Vlaams Belang lijken ze wat verveeld te zitten met de uitspraken, zeker nu ze mee aan tafel zitten voor gesprekken voor de vorming van een Vlaamse regering. “Not in my name”, tweette Gerolf Annemans.







N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys toonde zich gisteravond ook al duidelijk over de uitspraken van Sneppe. Als het Vlaams Belang tijdens eventuele regeringsonderhandelingen de rechten van holebi’s wil terugdraaien, “dan zouden dat hele korte onderhandelingen zijn”, zo zei hij dinsdag in Terzake.

Vlaams parlementslid Piet De Bruyn sluit zich daarbij aan. Volgens hem hebben de uitspraken van Sneppe wel “het voordeel van de duidelijkheid”. “Het is op zich een goede zaak dat iemand die zo denkt, dat ook openlijk zegt”, aldus De Bruyn. “Maar het illustreert wel de onmogelijke houding waarin zo’n partij zich manoeuvreert”, klinkt het.

Volgens De Bruyn is het “onbespreekbaar” dat er zou geraakt worden aan verworven holebirechten. Dan gaat het voor hem niet alleen om zaken als het holebihuwelijk, maar ook om afgeleide rechten op het vlak van onderwijs, welzijn, inburgering,… “Misschien moet het Vlaams Belang daar maar eens duidelijk over zijn. Kan holebiseksualiteit voor hen besproken worden in het onderwijs? Kunnen twee mannen samen een kamer krijgen in een woonzorgcentrum? Enz… Op die verworven rechten kan je niet terugkomen. Daar trekken wij een dikke rode streep”, aldus De Bruyn aan Belga.

bron: Belga