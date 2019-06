Nog op drie plaatsen hinder op het spoor

Het stormweer dat gisteren door België trok, zal tijdens de ochtendspits vandaag ook nog op enkele plaatsen voor problemen zorgen. Er is momenteel nog sprake van drie incidenten met impact op het reizigersvervoer. Op de lijn Luik-Brussel is het spoorverkeer onderbroken door een boom op het spoor tussen Borgworm en Ans. Ook voor wie van Leuven naar Brussel moet, zal daardoor met vertragingen rekening moeten houden. Tussen Hasselt en Tongeren zijn eveneens problemen, maar daar rijden er vervangbussen. En ook op het hele traject tussen Mol en Hasselt rijden vervangbussen. Dat meldt Dimitri Temmerman van NMBS. Tussen Bilzen en Tongeren kunnen er nog geen treinen rijden door een omgevallen boom. De NMBS legt daar dus vervangbussen in. Infrabelwoordvoerder Thomas Baeken liet weten te hopen daar in de loop van de ochtend één spoor vrij te maken.

Op de spoorlijn tussen Mol en Balen, op de lijn Mol-Hasselt, moet nog een trein weggesleept worden. “We zijn er volop mee bezig”, luidt het.







Het personeel van Infrabel was de hele nacht in de weer om bomen en takken te verwijderen, controles te doen en herstellingen uit te voeren.

bron: Belga