Nog geen duidelijkheid over tweede gesprek sp.a en Groen in Vlaamse formatie

Het lijkt alsof N-VA-voorzitter en Vlaams formateur Bart De Wever de pauzeknop heeft ingedrukt voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. Nadat Vlaams Belang en Open Vld gisteren mochten langskomen voor een tweede gesprek, blijft het voorlopig onduidelijk wanneer sp.a en Groen een tweede gesprek krijgen bij De Wever. Bronnen zeggen dat De Wever lijkt te temporiseren met het oog op de federale formatie. Daar is het wachten op de eerste resultaten van het informateursduo Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a). Zij brengen morgen verslag uit bij de koning. Intussen heeft De Wever de bijdrage van de Vlaamse administratie voor het volgende regeerakkoord ontvangen. In dat document pleit de administratie onder meer voor de invoering van het rekeningrijden, een koolstofheffing en 500 miljoen euro extra investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De Wever reageert inhoudelijk niet op die voorstellen. “Er werd akte genomen van de input en opinies van de Vlaamse administratie”, laat hij via zijn woordvoerder weten.

bron: Belga