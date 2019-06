NMBS wil samenwerken met aanbieders van deelsystemen

De NMBS voert gesprekken met aanbieders van deelsteps en deelfietsen, zoals Flash, Lime en Step (Uber), om hun aanbod aan te sluiten op haar eigen dienstverlening. Een samenwerking kan bijvoorbeeld inhouden dat er steeds voldoende steps en fietsen aanwezig zijn in de omgeving van stations. Enkele weken geleden startte de NMBS de gesprekken met de verschillende deelsystemen op eigen initiatief op. “We willen ze allemaal spreken. Niemand wordt uitgesloten”, zegt een woordvoerder van de spoormaatschappij.

Hoe een concrete samenwerking eruit zou kunnen zien, en of de systemen bijvoorbeeld zouden worden opgenomen in de routeplanner van de NMBS, is nog niet duidelijk. Het uiteindelijke doel is de intermodaliteit te bevorderen, “waarbij de trein én het station de ruggengraat zijn”. “Mensen moeten van de trein makkelijk kunnen overstappen op een ander vervoermiddel en het spreekt voor zich dat deelsteps en -fietsen daar ook bij horen”, klinkt het. Daarom is het belangrijk dat het aanbod van die deelsystemen rond stations op peil wordt gehouden.







bron: Belga