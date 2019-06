De Belgische schuldgraad zou in 2020 kunnen dalen tot onder de 100 procent van het bbp

De Belgische schuldgraad zit in dalende lijn en zou volgend jaar kunnen zakken tot onder de 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is gezegd bij de voorstelling van het jaarverslag van het Agentschap van de Schuld. Vorig jaar daalde de schuldgraad met 1,4% tot 102%. In vier jaar tijd is de schuldgraad gedaald met 5,5%. Het zou de eerste keer zijn sinds 2010 zijn dat de schuld onder de grens van 100% zakt. In 2007 stond de schuldgraad op 87%, maar door de bankencrisis en de daaruit volgende eurocrisis steeg de schuldgraad jaar na jaar, tot 107,5% van het bbp in 2014. Sindsdien vertoont de schuldgraad terug een dalende lijn. Die zou zich dit en volgend jaar doorzetten. Dit jaar zou België afklokken op 100,6%, volgend jaar op 98,5%.

De daling van het tekort de voorbije jaren is vooral een gevolg van een daling van de uitgaven. De primaire uitgaven daalden tussen 2014 en 2018 met 1,9% van het bbp, de rentelasten daalden met 1% van het bbp. Vorig jaar zakten de rentelasten voor het eerst onder de 2% van het bbp. Verwacht wordt dat ze blijven dalen.







De rentevoeten op overheidsobligaties blijven laag en vertonen dit jaar zelfs een dalende lijn, ondanks het einde van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. “Die dalende lijn is goed nieuws voor de schuld, maar betekent misschien minder goed nieuws voor de economie”, zei Alexandre De Geest, administrateur-generaal van de Schatkist.

bron: Belga