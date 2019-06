China waarschuwt landgenoten voor reizen in de VS

Tegen de achtergrond van een almaar groeiend handelsconflict heeft China zijn landgenoten een waarschuwing meegegeven voor reizen naar de VS. Er komen “frequent” schietpartijen, overvallen en diefstallen voor, zo luidt de waarschuwing van het Chinese ministerie voor Toerisme en Cultuur. Chinezen die naar de VS reizen dienen zich “bewust” te zijn en “voorzorgsmaatregelen” te nemen als het gaat over veiligheid, zo worden Chinese staatsburgers geadviseerd door het ministerie.

In een afzonderlijke waarschuwing van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken klinkt het dan weer dat Chinezen de laatste tijd steeds vaker “gehinderd” worden door Amerikaanse autoriteiten. En maandag waarschuwde Peking al Chinese studenten in de VS “waakzaam” te zijn aangezien de Amerikaanse overheid beperkingen op academische visa heeft opgedreven.







De recente waarschuwingen zijn volgens een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken ingegeven door moeilijkheden die landgenoten ondervinden in de VS. Gevraagd of de waarschuwingen deel uitmaken van het handelsdispuut tussen beide grootmachten, zei de woordvoerder dat het een antwoord was op “de huidige omstandigheden”.

Het Chinees toerisme richting de VS gaat in dalende lijn. In 2018 reisden 3 miljoen Chinezen naar de VS, tegen 3,2 miljoen een jaar eerder. Wel gaven ze meer uit: 36,4 miljard dollar in 2018, tegen 35,3 miljard dollar een jaar eerder. Dat maakt van hen de groep die het meeste spendeert van alle internationale toeristen.

Bron: Belga