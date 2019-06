Brussel is “gedeelde bestemming” op Wereldmilieudag

De Brusselse regering heeft 5 juni, Wereldmilieudag, uitgeroepen tot “gedeelde bestemming”. Het doel is dat op die dag 15 procent minder wagens de hoofdstad binnenkomen en er rondrijden. Ook de sociale partners staan achter het initiatief, verzekert minister-president Rudi Vervoort. Het is niet de bedoeling om de pendelaars te bestraffen of te stigmatiseren, maar wel om een positieve dynamiek te creëren rond de gedeelde mobiliteitsalternatieven (carpooling, thuiswerk, openbaar vervoer, overstapparkings, enz.). Het initiatief kadert in een reeks bewustmakingsinitiatieven die de Brusselse regering met de sociale gesprekspartners wil uittekenen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en het verkeer vlotter te laten verlopen door de druk van het binnenrijdende autoverkeer in Brussel te verminderen. Zo wordt Brussel op 5 juni, Wereldmilieudag, uitgeroepen tot “gedeelde bestemming”.

Alle institutionele en sociaaleconomische partners werden betrokken bij een gemeenschappelijke sensibiliseringscampagne om er op 5 juni op aan te sturen zich op een gedeelde manier te verplaatsen vanuit of naar Brussel. Die campagne kan nog eens overgedaan worden in de Week van de Mobiliteit in september 2019.

“Naar het voorbeeld van andere communicatie- en bewustmakingscampagnes zoals Sprout to be Brussels – gelanceerd door Beci – moeten we de nadruk leggen op de reeds bestaande oplossingen: laten we een dag of een week lang de schijnwerpers richten op de gedeelde mobiliteit, gaande van het openbaar vervoer tot carpooling, en de pendelaars die alleen in de auto zitten, oproepen om zich op een andere manier te verplaatsen”, argumenteerde Vervoort in februari.

“Door ervoor te zorgen dat minder mensen alleen met de auto komen, kunnen we de files terugdringen en de levenskwaliteit in de stad verbeteren. Door op 5 juni een dag in het teken daarvan te plaatsen, zetten we een eerste stap in de goede richting”, vindt minister van Mobiliteit Pascal Smet. “Tien procent minder pendelaars die de stad binnenrijden, leidt tot veertig procent minder files. Dat is vooral een goede zaak voor de lucht- en levenskwaliteit in Brussel”, voegt Brussels minister van Economie en Werk Didier Gosuin daar nog aan toe.

bron: Belga