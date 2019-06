Blikseminslagen zorgen voor veel schade in de Kempen

In de Antwerpse Kempen wordt deze ochtend de schade opgemeten na het onweer van gisteravond. Op verschillende plaatsen sloeg de bliksem in, en dat zorgde voor heel wat problemen. In Arendonk werd zelfs een gat in de gevel van een appartementsgebouw geslagen en ontstond er op die manier een gaslek. De bewoners van zes appartementen moesten de nacht doorbrengen bij vrienden of familie en het is niet duidelijk wanneer ze weer naar huis kunnen. Ook in Rijkevorsel en in Wortel (Merksplas) werd een woning door de bliksem getroffen, in dat laatste geval met het uitvallen van de elektriciteit tot gevolg. In Herselt raakte eveneens de elektriciteitsvoorziening beschadigd in een woning, de bewoners werden voorlopig elders ondergebracht door de gemeente.

bron: Belga