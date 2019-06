Beverly Hills verbiedt verkoop tabak

Beverly Hills verbiedt de verkoop van alle soorten tabak. De gemeenteraad van de Amerikaanse stad heeft gisteren unaniem een ordonnantie daarover goedgekeurd. Beverly Hills is daarmee de eerste stad in de VS die de verkoop van tabak bant. Het verbod op de verkoop van sigaretten, sigaren, pijptabak, pruimtabak en elektronische sigaretten in supermarkten, tankstations of andere zaken gaat in 2021 in. Er is wel een uitzondering gemaakt voor hotels. Die mogen nog tabak blijven verkopen aan hotelgasten. Idem voor bestaande sigarenzaken.

Met de beslissing wil Beverly Hills de verdere verkoop van deze “schadelijke en gevaarlijke” producten tegenhouden, zo klinkt het. De verkoop van tabak strookt ook niet langer met het imago van Beverly Hills als gezonde stad.







Bron: Belga