Acht agenten komen op bij aanval in Noord-Sinaï

Bij de aanval op een checkpoint op het onrustige schiereiland Sinaï in Egypte zijn vandaag acht leden van de ordetroepen om het leven gekomen. Dat heeft het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten. Een lokale tak van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) is in de regio actief. De aanval vond plaats in Al-Arish, hoofdstad van Noord-Sinaï. Volgens het ministerie vielen aan de kant van de “terroristen” vijf doden.

De Egyptenaren vieren momenteel het Suikerfeest, het einde van de vastenmaand ramadan in de islam.







Egypte vecht al jaren tegen de islamistische opstand in Noord-Sinaï sinds de afzetting door het leger van president Mohammed Morsi van de Moslimbroederschap in 2013. Vorig jaar startten de autoriteiten een nationale veiligheidsoperatie tegen “terroristen en criminele organisaties”.

Bron: Belga