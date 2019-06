75 jaar D-Day – Start van Expo ’44-’19 Bevrijding tot Verzameling’ in Raversyde

De provincie West-Vlaanderen heeft woensdag in het inkomgebouw van Raversyde Atlantikwall en in het Natuurpark de nieuwe tijdelijke tentoonstelling ‘Expo ’44-’19 – Bevrijding tot Verzameling’ geopend. Een groot deel van de tentoonstelling komt van de privécollectie van Bruggeling André Hast. In het Natuurpark zelf is ook een fotowandeling opgebouwd met recente en archieffoto’s. De timing voor de opening is niet toevallig gekozen. Het is deze week 75 jaar geleden dat D-day plaatsvond en komende vrijdag is het internationale bunkerdag. De tentoonstelling wil een antwoord bieden op de vraag wat er gebeurd is met de talloze objecten die de legers, soldaten en burgers achterlieten tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Daar helpt de collectie van Bruggeling André Hast al een heel eind mee. Van kinds af aan verzamelde hij meer dan 3.000 objecten uit de Tweede Wereldoorlog met als meest opvallende stuk een gasmasker voor een kind. De verzamelaar overleed in 2009 en zijn familie besliste nu om zijn verzameling te schenken.

In het Natuurpark kan je andere verzamelaars ontdekken aan de hand van portretten van fotografe Yel Ratajczak. Verder staan er ook archieffoto’s van objecten die achtergelaten werden tijdens en na de oorlog.

De tentoonstelling loopt van 9 juni tot en met 11 november.

bron: Belga