Technofestival krijgt kritiek omdat flesje water 6 euro kost

Veel bezoekers van The Crave, een technofestival in Den Haag, konden hun oren niet geloven toen ze hoorden hoeveel een flesje water kostte tijdens het evenement. Aan de bar moesten ze er maar liefst 6 euro voor neerleggen.

Een flesje water op het Nederlands festival The Crave kost 4,50, en daar komt nog eens 1,50 euro statiegeld bij. In totaal 6 euro dus, een prijs die bij veel Nederlanders in het verkeerde keelgat schiet. Dat heeft veel negatieve reacties op sociale media als gevolg.

Klachtenstroom







Meerdere bezoekers vertellen tegen de Nederlandse nieuwszender Omroep West dat de warmte in combinatie met de hoge prijzen hun festivalplezier in het water heeft laten vallen. Zelfs mensen die bevangen werden door de hitte, kregen geen hulp toen zij bij de EHBO om water vroegen.

Op Facebook zijn de reacties niet mals. Tientallen festivalliefhebbers uiten hun onvrede, waarbij ze termen als ‘geldwolven’, ‘hufters’ en ‘zakkenvullers’ niet schuwen. Sommige beschuldigingen gaan nog verder. Het technofestival zou de gezondheid en het welzijn van de bezoekers in gevaar hebben gebracht.

Zoonlief is gisteren geweest op #zuiderparkfestival. Flesje water

€ 4,50. Halve pizza € 13,50.

Geen gratis drinkwater. Vind dit onverantwoord gewoon!

Wat vinden jullie? — Lorelei3112 (@lorelei3112) 2 juin 2019

Drugs

Een groep bezoekers neemt het voor The Crave op, zij menen dat er een te eenzijdig beeld van de situatie is geschetst. Het festival zou juist een hele fijne toevoeging aan de evenementenagenda van Den Haag zijn en onterecht in kwaad daglicht worden gezet. Ze suggereren ook dat niet de hitte, maar het vermeende gebruik van drugs de klagers zo dorstig maakte.

De prijs van zes euro zou bovendien niet kloppen aangezien je met het statiegeldsysteem anderhalve euro kon terugverdienen. Via Facebook laat de organisatie ook nog weten dat de temperaturen zaterdag niet hoog genoeg waren om het tropenprotocol in werking te laten treden.