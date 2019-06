Riadh Bahri heeft het gehad in Molenbeek: “Als er niets verandert, verhuizen we”

“Als er niets verandert, dan zullen wij Molenbeek in 2020 verlaten.” In een opmerkelijke reeks tweets heeft VRT-journalist Riadh Bahri zijn kwaadheid geventileerd over hoe het er aan toegaat in zijn thuisgemeente Molenbeek. Bahri en zijn vriend overwegen een verhuis als er niets verandert.

“Ik woon al tien jaar in Brussel, waarvan vijf jaar in Molenbeek”, begon Bahri zijn verhaal. “Sinds enkele maanden woont mijn vriend, een echte Hasseltenaar, bij mij. Uiteraard zag ik ook dat de straten regelmatig veranderen in een openlucht containerpark maar, geloof het of niet, na al die jaren ben je dat gewoon en zie je dat plots niet meer.”







En het beeld dat de journalist van zijn gemeente krijgt, is niet fraai, zo getuigen de foto’s van het vele zwerfvuil midden op straat en het voetpad.

Draadje: Er moet mij iets van het hart. Ik woon 10 jaar in BXL. 5 jaar geleden kocht ik een huis in Molenbeek. Ik heb de gemeente altijd verdedigd door dik en dun. Toen de wereld Molenbeek uitkotste bleef ik koppig volhouden: ‘alles komt altijd goed’ … Dacht ik. Tot nu. 1/7 pic.twitter.com/gP58bNSKMK — Riadh Bahri (@Riadh_B) 4 juin 2019

“Regelmatig krijg ik een berichtje van mijn vriend met ‘heb je dat nu weer gezien in de straat? Of heb je dat gehoord?’ In het begin dacht ik: je moet niet zagen, dit is nu eenmaal Brussel. Maar dit is niet normaal: mijn gemeente is enorm vuil. Mensen gooien zomaar alles op straat omdat het wordt toegelaten. Grof huisvuil blijft wekenlang in de straten liggen en niemand doet er niets aan. Het lijkt soms echt een vuilnisbelt waarbij mensen dan ook nog eens de vuilzakken opscheuren om op zoek te gaan naar iets waardevols.”

Mijn gemeente is vuil. Enorm vuil. Mensen gooien werkelijk alles op straat, zomaar. Omdat het kan. Omdat het wordt toegelaten. En dan is er nog dit:er is de verkeersagressie. Er is het rondhangen van groepjes mensen die keer op keer dronken zijn aan onze Carrefour. 3/7 pic.twitter.com/YjvPbwpEUW — Riadh Bahri (@Riadh_B) 4 juin 2019

Verkeersagressie

Andere punten van ergernissen: de verkeersagressie, groepjes dronken mensen aan de supermarkt en de homofobie in de gemeente. Bahri noemt “het feit dat mijn vriend en ik elkaars hand loslaten van zodra we vanuit Brussel-stad het kanaal oversteken richting ‘thuis’ het nieuwe normaal”. “Niels vindt dit allemaal abnormaal. Ik was het na tien jaar normaal gaan vinden.

Steun

De aanklacht krijgt behoorlijk wat bijval op Twitter. “Echt mooi dat jullie de mooie kant van Brussel appreciëren, maar dit soort problemen kunnen we niet negeren”, klinkt het bij journalist en blogger Magali De Reu. An Brusseel, ex-Open Vld en huidig directeur van de Erasmus-hogeschool, legt dan weer de link naar Anderlecht waar dezelfde problemen zich voordoen. “Maar het is niet nieuw. Ik hoorde er echter niets over tijdens de voorbije campagne.”

Ook uit de Molenbeekse politiek komen reacties. “We gaan er werk van maken en we zijn altijd bereid om jou ons netheidsplan toe te lichten”, laat Molenbeeks schepen Khadija Zamouri (Open VLD) weten. Bij N-VA-parlementslid Cieltje Van Achter is de toon cynischer. “5 jaar PS-nonbeleid later is er niet veel veranderd”, haalt ze uit. Van Achter pleit voor snelle interventieteams, meer boetes en meer containerparken.

PS: maak u geen illusies. Mijn ❤️ ligt in Molenbeek. Soms moet je alleen heel erg luid roepen om gehoord te worden. Het vuil in onze straat ligt er nu al twee weken. En niemand grijpt in. Trop is te veel en te veel … Juist ja 😉 6/7 — Riadh Bahri (@Riadh_B) 4 juin 2019

Al zorgt Bahri zelf nog voor een zalvende eindnoot. “Mijn hart ligt in Molenbeek. Soms moet je alleen heel erg luid roepen om gehoord te worden”, klinkt het.