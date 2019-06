Restauratie beroemd schilderij Monet onthult verborgen waterlelies

De impressionistische schilder schilderde de waterplanten wel vaker, dus naar alle waarschijnlijkheid hergebruikte hij het doek voor zijn meesterwerk Blauweregen. “De ontdekking lijkt erop te wijzen dat dit werk een experiment was van de kunstenaar. Het was wellicht zelfs het eerste schilderij dat Monet in de blauweregen-serie heeft gemaakt. Maar dat is niet met zekerheid te zeggen”, vertelt conservator Frouke van Dijke.

Het doek was op zich al zeer bijzonder, want er zijn van Monet maar zeven schilderijen in de wereld bekend met dit thema. Na de restauratiewerken zal Blauweregen deze herfst te zien zijn in de tentoonstelling ‘Monet, tuinen van verbeelding’. Ook de röntgenfoto van de verborgen laag van het doek zal te bezichtigen zijn. Vorige maand nog ging een ander schilderij van Monet over de toonbank voor maar liefst 110,7 miljoen dollar, of zo’n 98,5 miljoen euro.