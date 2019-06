Overbezorgde vrouw legt haar man gestoorde regels op voor vrijgezellenfeest

Sommige mensen zijn iets te controlerend over hun partner. Deze vrouw gaat echter tien bruggen te ver.

Een Amerikaanse vrouw stelde onlangs een lijstje met regels op voor haar echtgenoot die binnenkort een vrijgezellenfeestje bijwoont. De vrouw, die samen met haar man zeer katholiek is, stuurde het lijstje door naar enkele vriendinnen met de vraag of ze nog iets over het hoofd gezien had. Haar eisen waren echter compleet van de pot gerukt.

Niet vloeken







Zo mag de man onder meer geen sigaretten of alcohol aanraken. Stripsters zijn al helemaal uit den boze, en alle gsm-toestellen moeten getraceerd kunnen worden. Alsof dat nog niet genoeg is, mag haar echtgenoot niet vloeken, moet hij om middernacht terug thuis zijn, en mag er niet gegokt worden.

Na de feedback van haar vriendinnen kwam de vrouw tot de conclusie dat ze niet zal kunnen controleren of haar man de regels wel opvolgt. Daarom besliste ze om haar man uiteindelijk niet naar het vrijgezellenfeestje te laten gaan.

Bijna mishandeling

Door het absurde karakter kwam het lijstje in een populaire Facebookgroep over trouwkwesties terecht. Daar werd er smakelijk mee gelachen. “Ik hoop dat dit een grap is”, klinkt het onder meer. “Dit is zo controlerend dat het bijna mishandeling wordt”, schrijft iemand anders. “Ik ga dit aan mijn echtgenoot laten zien zodat hij inziet hoe tolerant ik ben”, lachte nog iemand.