Nederlandse presentatrice is kritiek op haar buikje beu: “Hou gewoon je smoel”

Kim Kötter heeft op Instagram uitgehaald naar de vele mensen die insinueerden dat ze zwanger zou zijn omdat ze een buikje heeft op een foto. “Vraag nooit aan iemand of ze zwanger is”, klinkt het.

Enkele dagen geleden plaatste Kim Kötter een foto op Instagram waarop ze in badpak poseert in het Turkse Antalya. Heel wat volgers vroegen of ze zwanger is en voor wanneer ze uitgerekend is.







De 36-jarige vaste tafelgast bij SBS shownieuws plaatste daarop een nieuwe foto waarin ze die vermoedens meteen de kop indrukte. “Aangezien ik een ananas voor de holling van mijn rug hield, dachten mensen dat ik een bolling in mijn buik had in de zin van een babybuik. Ik heb 2 kinderen in mijn buik gehad. Niet zo mega lang geleden, hè. En ik heb heerlijk zitten smikkelen van al dat lekkere eten daar bij het hotel. Aangezien ik me klaarblijkelijk moet verantwoorden; nee, ik ben zeker niet zwanger”, reageert ze gepikeerd.

Niet zo onschuldige vraag

De Nederlandse blondine gaat verder dat het niet fijn is om te horen dat je zwanger lijkt terwijl dat niet zo is. “Vraag nooit aan iemand of ze zwanger is. Wie weet is ze net bevallen, heeft ze gewoon een klein buikje of kan ze geen kindjes krijgen of is ze toch net zwanger en wil ze het nog niet vertellen. Hoe dan ook: alle antwoorden zijn lastig. Dus stel zo’n vraag gewoon niet. Je maakt er iemand waarschijnlijk onzeker van. En je schaamt jezelf hopelijk dood als je de vraag hebt gesteld en het blijkt niet zo te zijn.”

“Op Instagram lijkt zo’n vraag of reactie onschuldiger omdat de ander jou niet kan zien. Maar de ander voelt het net zo hard. Ik hoop zo dat men beter leert beseffen dat als je vragen in real life niet eens durft te stellen of reacties niet durft te geven in het echt, je het ook niet kan doen op Instagram”, klinkt het.

IVF-behandeling

Kötter heeft twee kindjes, maar dat ging telkens via een IVF-behandeling, wat heel wat onzekerheid met zich meebracht. “Heb altijd in je achterhoofd dat het ook kan zijn dat het niet lukt. Ik ben twee keer zwanger geworden met IVF. Dat traject heeft lang geduurd. Ik kon daar oké mee omgaan. Maar ik kreeg echt honderden vragen over of we geen kindjes wilden, etc. Zelfs voor draaiende camera’s. Hormonen en emoties zijn soms nare dingen. Alles komt harder aan. En bij iedereen anders.”

“Dus even kort door de bocht: hou gewoon je smoel. Het gaat je niks aan. Hahaha. Als mensen iets willen vermelden, vooral op die roze wolk, dan merk je het echt wel! En ik kom voorlopig zeker niet meer op die roze zwangerschapswolk. Misschien wel nooit meer. Ik ben intens gelukkig met mijn gezin. Met een gram vetje meer”, besluit ze.