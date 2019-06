MOVIES. ‘Ma’: de nieuwe thriller van de producer van ‘Get Out’

Hij is een vreemde vogel in Hollywood. In plaats van het almaar groter te zien, beperkt producer Jason Blum zich systematisch tot horrorfilms met een microbudget. En na de monstersuccessen van ‘Get Out’, ‘The Purge’ en ‘Paranormal Activity’ vraagt iedereen zich af hoe hij dat doet. Metro probeert hem zijn toverformule te ontfutselen.

Je nieuwe film ‘Ma’ gaat over de wraak van een volwassen vrouw die gepest werd. Was jij populair op school?

Jason Blum: “Nee, ik was een echte loser. Als er een Oscar voor minst populaire kid in de klas bestond, had ik die zeker gewonnen! Daarom hou ik zo van horrorfans. We zijn allemaal een beetje vreemde vogels. Al kende ik er niet zo veel van, voor het succes van ‘Paranormal Activity’. Ik heb wel altijd geweten dat ik iets met tv of film wou doen. Ik heb van alles geprobeerd, tot de horrorfilm mij vond.”

De regisseur van ‘Ma’ had nog nooit een horrorfilm gemaakt. Heb je hem geholpen?







“Dat klopt. Tate Taylor regisseerde ‘The Help’ en andere succesfilms, maar niks in dit genre. We zijn echt niet enkel naar experts op zoek. Integendeel. Elke goede regisseur kan een goede horrorfilm maken. Zeker met onze hulp! (lacht) We staan erom bekend onze regisseurs veel artistieke vrijheid te geven. Zij hebben de final cut (het laatste woord over de montage). In andere Amerikaanse studio’s is dat altijd de producer. Eigenlijk passen we het Europese model toe op commerciële Amerikaanse cinema.”

Wat is het geheim achter het succes van je studio?

“Er zijn verschillende regels. We werken bijna nooit met een onervaren regisseur. En als we dat toch doen, dan hebben ze een ijzersterk cv. Jordan Peele (regisseur van ‘Get Out’ en ‘Us’) had zijn eigen serie gemaakt. Joel Edgerton (regisseur van ‘The Gift’) speelde in meer dan 50 films. Onze producties zijn ook altijd vrij donkere thrillers of horrorfilms.”

Nochtans staan ook ‘Whiplash’ en ‘Blackkklansman’ op je palmares.

“Ik wou ‘Whiplash’ (het drama van Damien Chazelle over een muzikant en zijn tirannieke drumleraar) eigenlijk niet maken, maar mijn collega’s konden me overtuigen door Jason Reitman in huis te halen, de regisseur van ‘Juno’, van wie ik fan ben. ‘Blackkklansman’ is een ander verhaal. We hadden net een hit met ‘Get Out’ en met dit geweldige verhaal van Spike Lee konden we verder inzoomen op de rassenrelaties in de VS. We hadden trouwens nooit gedacht dat ‘Get Out’ een Oscar zou winnen (voor beste scenario).”

En hoe zit het met die fameuze budgetbeperkingen?

“Dat is de laatste regel én ons handelsmerk. Het budget mag maximaal 5 miljoen dollar bedragen. Dat dwingt ons projecten anders te kiezen dan de grote studio’s. Zij vergelijken scenario’s met succesvolle films, om ze te imiteren. Met onze kleine budgetten doen we net het omgekeerde. We vragen ons af of het nieuw en origineel genoeg is. Het dwingt creativiteit af. Een beetje zoals John Carpenter, de regisseur van ‘Halloween’, die het wereldberoemde masker van zijn seriemoordenaar voor een paar dollar moest gaan kopen in de plaatselijke Brico. Maar dat werkt alleen voor genrefilms. Het heeft bijvoorbeeld geen enkele zin om een Marvel-film met 5 miljoen dollar te maken. Naar superhelden ga je kijken om spektakel te zien. En dat kost geld. Maar horror wordt vaak beter naarmate de middelen beperkter zijn. Je kan dan niet rekenen op spectaculaire stunts of special effects. Het is veel efficiënter om te focussen op de acteerprestaties en het verhaal. Ik zeg altijd dat je geen horrorfilm moet maken als er onder de spanning geen goed drama zit.”

Heb je daardoor al geld verloren?

“Ja, maar niet veel.”

Wat is je favoriete horrorfilm?

“Er zijn er zo veel… Mag ik er een van mij kiezen? ‘Get Out’!”

En waarvan ben je écht bang?

“Donald Trump.”

Stanislas Ide