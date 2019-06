Miley Cyrus haalt uit naar vrijpostige fan: “Niemand mag vastgepakt worden zonder toestemming”

Miley Cyrus werd afgelopen weekend tijdens een bezoekje aan Barcelona aangevallen door een fan die haar wilde zoenen. De zangeres wist te ontkomen, maar het incident is overduidelijk wel in haar hoofd blijven zitten. Op Twitter heeft ze van zich laten horen.

Bij beelden van het incident schrijft ze de volgende tekst: “Ze kan dragen wat ze wil. Ze kan maagd zijn. Ze kan met vijf verschillende mensen het bed delen. Ze kan met haar man zijn. Ze kan met haar vriendin zijn. Ze kan naakt zijn. Maar ze kan NIET vastgepakt worden zonder haar toestemming.” De ‘Wrecking Ball’-zangeres sluit de tweet af met de hashtag #DontFuckWithMyFreedom.

She can be wearing what she wants. She can be a virgin. She can be sleeping with 5 different people.

She can be with her husband. She can be with her girlfriend. She can be naked.

She CAN’T be grabbed without her consent. #DontFuckWithMyFreedom pic.twitter.com/hBDzuflKF1

— Ashley O (@MileyCyrus) June 4, 2019