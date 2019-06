Lang uitgestorven vleermuissoort duikt weer op in Steenokkerzeel

Onderzoekers van Natuurpunt hebben in het Floordambos in Steenokkerzeel een hoefijzerneus aangetroffen. Dat is een vleermuissoort die voor het laatst 45 jaar geleden in Vlaanderen gespot werd.

Het Floordambos in de Groene Vallei vormt een oase van natuur in het drukbevolkte gebied tussen Leuven, Brussel en Mechelen. Tegenwoordig loopt er ook een door Europa gesubsidieerd natuurherstelproject. Daarmee brengen onderzoekers onder andere de vleermuispopulatie in de regio in kaart. Met succes!







De wetenschappers maakten met een batdetector geluidsopnames van alle vleermuizen die voorbij vlogen. Maar tot hun grote verbazing hoorden de onderzoekers van Natuurpunt plots het geluid van de kleine hoefijzerneus. Die soort vleermuis is nochtans officieel uitgestorven in Vlaanderen sinds 1975.

Puur geluk

Daarnaast heeft de vleermuis een bijzonder zachte sonar, waardoor de batdetector die enkel kan waarnemen als het beestje heel dichtbij vliegt. Het was dus een behoorlijke toevalstreffer. De hoefijzerneus is een kleine vleermuissoort van maar 3,5 tot 4,5 cm groot die voornamelijk kleine insecten eet. Gemiddeld weegt een exemplaar zo’n 4 tot 10 gram. Het is onduidelijk of het dier in het Floordambos in de omgeving verblijft of een toevallige voorbijganger is.