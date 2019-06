KFC opent eerste vestiging in station Brussel-Noord

Fastfoodfanaten kunnen vanaf vandaag een nieuw adresje toevoegen aan hun lijstje. In het station Brussel-Noord heeft het Amerikaanse Kentucky Fried Chicken (KFC) voor het eerst zijn deuren geopend in ons land.

Naast Noorwegen, Finland en Luxemburg, was België tot voor kort een van de weinige Europese landen waar je niet kon smullen van de gefrituurde kip van Colonel Sanders. Daar komt vanaf vandaag verandering in met de eerste Belgische KFC-vestiging die is geopend in het Noordstation van Brussel. De keten plant in totaal veertig restaurants te openen verspreid over ons land. Dit jaar komen er zeker nog drie restaurants bij, waaronder een vestiging in het shoppingcenter in Wijnegem.







De fastfoodketen werd in 1952 opgericht in de Amerikaanse staat Kentucky en is intussen uitgegroeid tot een wereldwijd succes. Zo zijn de befaamde emmers met kip beschikbaar in ruim 23.000 vestigingen in meer dan 100 landen. Vorige eeuw probeerde de fastfoodketen al eens voet aan de grond te krijgen in ons land. De komst werd in 1999 aangekondigd, maar ging uiteindelijk niet door. Een van de redenen daarvoor was de sterke positie van de frituren en hamburgerketens zoals Quick.