KFC komt voor de dag met knapperig kippenvel… zonder vlees

KFC-liefhebbers kunnen in enkele Aziatische landen genieten van een nieuwe snack die niet bestaat uit vlees, maar wel uit het vel van de kip. De keten komt namelijk op de proppen met stukjes gefrituurd kippenvel. Ze zijn te koop in onder meer Indonesië en Thailand.

Kentucky Fried Chicken (KFC) heeft de ideale oplossing gevonden voor mensen die houden van het gefrituurde vel van kip, maar het vlees liever links laten liggen. Verschillende Aziatische vestigingen verkopen sinds kort pakjes met knapperig, zij het vleesloos kippenvel. Het was de Indonesische KFC die als eerste uitpakte met de nieuwigheid. Volgens hun Twitterpost kan je de nieuwe snacks eten in Salemba, Cideng, Kemang, Kalimalang en Kelapa Gading. Later volgden KFC-vestigingen in Thailand en Bangkok.







(Lees verder onder de tweet)

BARU! KFC Chicken Skin sudah tersedia untuk kamu nikmati di beberapa gerai! Kerenyahan kulit ayam KFC kamu pasti udah tau dong kayak gimana? Yuk, beli sekarang! Hanya tersedia di:

– KFC Salemba

– KFC Cideng

– KFC Kemang

– KFC Kalimalang

– KFC Kelapa Gading #kfcchickenskin pic.twitter.com/sGrtjfy2X2 — KFC Jagonya Ayam! (@KFCINDONESIA) May 11, 2019

“Zouterig”

De hapjes zijn zo populair dat het aanbod in verschillende restaurants in een mum van tijd uitverkocht was. Zij die met wat geluk het tussendoortje konden bemachtigen, beschrijven het goedje als “zouterig” en “niet wat je zou verwachten”.

Het blijft afwachten of de trend zal overwaaien naar Europa. Wie in België alvast wil genieten van de befaamde emmer gevuld met kip, kan binnenkort terecht in het Brusselse Noordstation. Daar gaat morgen de eerste van veertig geplande vestigingen open.