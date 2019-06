Keurmerk voor seksspeeltjes staat op de agenda

Ongelukken met seksspeeltjes gebeuren komen nog te vaak voor. Exacte cijfers zijn niet bekend, maar uit diverse onderzoeken blijkt dat zulk soort ongevallen steeds vaker gebeuren. Bij veel gevallen moet er chirurgie aan te pas komen. Daarom staat het onderwerp nu op de agenda van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO).

De leden van de ISO stemmen in augustus over een Zweeds voorstel voor de oprichting van een projectgroep. Als er genoeg animo is, gaan experts ontwerp- en veiligheidseisen opstellen voor speeltjes die zijn bestemd “voor direct contact met de genitaliën, de anus of beide”, zo meldt de Nederlandse organisatie NEN. Een soort keurmerk, dus. Op dit moment bestaan zulke eisen nog niet, wat klaarblijkelijk vervelende gevolgen met zich meebrengt.

Verwondingen







De normen moeten de kans op verwondingen verkleinen. Bij het ontwerpen van een seksspeeltje is bijvoorbeeld belangrijk welke materialen en vormen geschikt zijn en welke informatie de gebruiker van zo’n speeltje moet krijgen. Over die vraagstukken gaan de experts zich buigen. Verder is het de bedoeling om medici een leidraad te geven over het verwijderen van seksspeeltjes die in het lichaam vast komen te zitten.

NEN wil over het plan in gesprek gaan met fabrikanten van seksspeeltjes en andere bedrijven uit de sector.