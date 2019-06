Japanse vrouwen zijn hoge hakken zat

In Japan hebben vrouwen het gehad met de ongeschreven regel dat ze hoge hakken moeten dragen op de werkvloer. Als protestactie heeft een groep vrouwen de regering een petitie aangereikt. Die werd door meer dan 19.000 mensen ondertekend.

Na de hashtag #Metoo is in Japan de hashtag #KuToo in opmars. De naam verwijst niet enkel naar zijn voorloper, maar is ook een woordspeling van de Japanse woorden ‘kutsu’ (schoenen) en ‘kutsuu’ (pijn). De campagne werd gelanceerd door schrijfster Yumi Ishikawa. Zij kreeg veel reacties op een tweet waarin ze kloeg over de pijnlijke hoge hakken die ze moet dragen op het werk.







De tweet werd massaal gedeeld met als gevolg dat al meer dan 19.000 mensen een petitie hebben ondertekend die komaf wil maken met de vestimentaire druk. Veel Japanse bedrijven verlangen dat hun werknemers goed voor de dag komen. Voor de vrouwelijke collega’s betekent dat jammer genoeg dat ze niet ontsnappen aan een paar hoge hakken.

Druk ook bij mannen

“Ik hoop dat deze campagne de sociale normen zal veranderen zodat vrouwen zonder onbeleefd over te komen ook gewoon platte schoenen kunnen dragen, net zoals mannen”, aldus Ishikawa in de Japanse media. Volgens haar hadden de regeringsfunctionarissen van het ministerie van Gezondheid, Werk en Welvaart wel oor naar haar voorstel.

Op sociale media roepen mensen intussen op om ook de formele dresscode voor mannelijke werknemers aan te passen. Vaak zijn mannen die een bureaujob hebben in een stedelijke regio verplicht om strak in het pak op kantoor te verschijnen. Of het ministerie daarmee akkoord zal gaan, is nog maar de vraag.