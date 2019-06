Eén brengt hulde aan Yasmine met speciale documentaire tien jaar na dood

De documentaire gaat ook dieper in op de dood van Yasmine, die heel veel mensen heeft aangegrepen. Peter Cockx: “Waarom zij uit het leven gestapt is, daarover heeft iedereen zijn of haar eigen mening. Vermoedelijk zijn er meerdere factoren die haar zo ver gebracht hebben, en is er niet één waarheid.”

“Porselein”

Waar geen twijfel over bestaat is dat Yasmine wondermooie songs als “Porselein” en “Diep in mij” heeft nagelaten en dat veel mensen de speelse manier waarop zij programma’s als “De Rode Loper” en “Zo is er maar één” presenteerde, nog zo voor de geest kunnen halen.

De makers van “Dit was Yasmine” kunnen rekenen op de medewerking van Anita Claes (haar mama), Christina “Toos” Smet (beste vriendin), Jo Mahieu (beste vriend en muzikant), Eric Melaerts (vriend en producer), Dieter Troubleyn (ex-vriend), haar tv-collega’s Martine Prenen en Miguel Wiels, en haar muzikale vrienden Sergio en Frank Boeyen.

Wie niet getuigt is de voormalige partner van Yasmine, Marianne Dupon. Zij kreeg destijds heel wat over haar heen omdat Yasmine hun breuk niet verwerkt zou krijgen en blijft liever uit de belangstelling.