Donald Trump poetst nu ook toiletten

Velen zijn ongetwijfeld van mening dat Donald Trump, president van de Verenigde Staten, beter op zoek gaat naar een andere job. Een Nieuw-Zeelandse Etsy-verkoper besloot het heft in eigen handen te nemen en schoolde Trump om tot een heuse toiletmeneer. En ook jij kan Trump inhuren voor je meest uitdagende schoonmaakbehoeftes.

Uiteraard komt de president niet in eigen persoon langs in je kleinste kamertje. Maar om toch een “touch of Trump” aan je toiletinterieur te geven, kan je via Etsy nu een Donald Trump-toiletborstel aanschaffen. Zoals te verwachten valt, liggen de grapjes voor het oprapen.

Schrobben maar







De gelijkenissen zijn treffend. Het oranje haar, de rode das, het blauwe pak en de ietwat betekenisloze uitdrukking op het gezicht van de toiletborstel herken je meteen. Het handgemaakte gadget fleurt je dag meteen op. Geen enkel klusje is te moeilijk voor Trump de toiletmeneer. De Etsy-verkoper is niet bang voor een gezonde portie ironie en de productbeschrijving mag er dan ook zijn:

“Just Grab them by the handle… for those tough cleaning jobs.”

“Make Your Toilet Great Again™!”

“No president has had a toilet brush like my toilet brush!”

“I am automatically attracted to toilet bowls, I just start scrubbing, I just kiss, I don’t even wait and when you’re a toilet brush they let you do it.”

Acht weken wachten

Wil je de toiletborstel in huis halen, dan zal je wel wat geduld moeten uitoefenen. Het handgemaakte gadget is intussen zo populair dat de wachttijd oploopt tot zes à acht weken. Inclusief verzendkosten zal je minstens 45 euro moeten neertellen voor het pronkstuk, maar dan heb je ook wat. Make your toilet great again!