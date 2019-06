Binnenkort betaal je maar de helft voor je treinreis naar Vorst Nationaal

Cultuurliefhebbers kunnen vanaf september veel goedkoper naar Vorst Nationaal reizen. Een code op je concertticket zal je de mogelijkheid geven om het speciale Bravo!-treinticket van NMBS te kopen, waarmee je 50% goedkoper een heen- en terugreis naar de evenementenzaal kan maken.

Omdat parkeerplaats zoeken voor een concert niet altijd even makkelijk is, lanceert de evenementenzaal Vorst Nationaal samen met NMBS het Bravo!-ticket. Dat is beschikbaar voor alle concerten die plaatsvinden na 1 september 2019. Het treinticket geeft 50% korting op een standaard retourreis vanwaar dan ook in België naar het station van Vorst-Oost of Brussel-Zuid. Vanaf daar geraak je makkelijk naar de concertzaal. Je kan het ticket vanaf een maand voor het concert online kopen via de website van NMBS.







Daar geef je de unieke code in die vermeld staat op jouw concertticket. Wie al een ticket heeft gekocht voor een event na 1 september, krijgt van Vorst Nationaal nog een e-mail met daarin de NMBS-code.

Genieten van een pintje

“Steeds meer mensen kiezen ook voor hun vrijetijdsverplaatsingen de trein”, vertelt Marc Huybrechts van de nationale spoorwegdienst. “Het is een snelle, comfortabele en duurzame manier om ter plaatse te geraken. Zo kan je bijvoorbeeld genieten van een pintje tijdens de evenementen en toch veilig thuisgeraken. Met de korting is het nu ook een voordelige manier.”

De samenwerking met Vorst Nationaal past in het maatschappelijk engagement van de NMBS, zegt Huybrechts. “We voorzien al jaren speciale tickets voor bijvoorbeeld festivals en ook voor de AB (concertzaal in het centrum van Brussel, red.) hebben we een gelijkaardig aanbod.”

Lastig parkeergedoe vermijden

Er zullen ook schermen met een livefeed van het treinverkeer komen in het concertcomplex. Coralie Berael, venue manager van Vorst Nationaal, is alvast enthousiast. “Wie reist met de trein, vermijdt stresserende files en lastig parkeergedoe”, zegt ze. “De meeste concerten of andere evenementen in Vorst Nationaal eindigen tussen 22.00 en 22.30 uur. Met het Bravo!-ticket kan je dus nog vlot met de laatste treinen terug naar huis.” De terugreis met het Bravo!-ticket kan ook op de dag na het evenement. Het concertticket zelf geeft geen toegang tot de trein.