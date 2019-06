Tot 5 keer meer gewichtsverlies met de nieuwe XL-S MEDICAL ULTRA 5!

Iedereen weet dat gezonder eten goed is voor lichaam en geest. Als je dat combineert met een actieve levensstijl, stimuleert het je metabolisme en kan je zo afvallen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het gemakkelijk is. Veel mensen hebben advies en een duwtje in de rug nodig om de nodige kilootjes te verliezen.

XL-S Medical Ultra 5, met het actieve bestanddeel van natuurlijke oorsprong, namelijk Okranol™, biedt je dat duwtje in de rug: verlies tot 5x meer gewicht dan met een dieet alleen1 en bereik de eerste resultaten na 1 maand (1). Dit stimuleert je om een gezondere levensstijl vol te houden.

Bovendien staat XL-S Medical Ultra 5 voor gezond gewichtsverlies, met voordelen voor het lichaam (1):

XL-S MEDICAL ULTRA 5 bevat Okranol™, een gepatenteerd vezelcomplex van natuurlijke oorsprong, waarvan de vetbindende eigenschappen klinisch bewezen zijn (1).

Efficiënt en gezond gewichtsverlies – klinisch bewezen – verlies tot 5x meer gewicht dan met een dieet alleen & met voordelen voor het lichaam1.

