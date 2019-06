VS verbieden cruises naar Cuba

De Verenigde Staten verbieden cruisemaatschappijen om hun schepen aan te meren in Cuba. Daarmee willen de VS de communistische regering op Cuba onder druk zetten. De kwestie heeft betrekking op de Cubaanse steun aan Venezuela van de geplaagde president Nicolas Maduro. De VS staan niet langer toe dat er groepsreizen naar Cuba worden georganiseerd. Ook passagiers- en recreatievoertuigen en privé- en zakenvliegtuigen mogen niet meer naar Cuba reizen. De Amerikaanse stap komt niet geheel onverwacht. Eerder kondigde Washington al aan de duimschroeven aan te draaien van landen die zich openlijk tegen de VS uitspreken.

Volgens minister van Financiën Steven Mnuchin zullen de acties helpen om Amerikaanse dollars uit de handen van Cubaanse militaire, inlichtingen- en veiligheidsdiensten te houden.







Grote cruisemaatschappijen hebben vaste routes die duizenden Amerikaanse toeristen naar Havana en andere Cubaanse steden brengen. Op de beurs in New York gingen aandelen van aanbieders als Norwegian Cruise Line en Royal Caribbean fors omlaag.

bron: Belga