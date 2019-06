Tent weggewaaid op dak Brussels winkelcentrum Docks, vijf lichtgewonden

Het zware onweer heeft in Brussel vijf lichtgewonden veroorzaakt. Dat meldt de Brusselse brandweer. Het gaat om vijf mensen die in een tent op het dak van het winkelcentrum Docks een evenement bijwoonden. “Door de hevige wind is de tent gedeeltelijk weggewaaid”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, de andere aanwezigen zijn naar binnen gebracht.” De Brusselse brandweer moest ook een tiental keer uitrukken om omgevallen bomen of weggewaaide takken te verwijderen, en moest in één woning een kelder leegpompen.

bron: Belga