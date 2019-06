Real Madrid strikt Luka Jovic

Real Madrid heeft de Servische spits Luka Jovic aangetrokken. De 21-jarige Jovic komt over van Eintracht Frankfurt. Real, dat aast op revanche na een teleurstellend seizoen, is trots op de komst van “een aanvaller die dit seizoen één van de grote sensaties in het Europese voetbal was”, zo klinkt het op de website van de Koninklijke, die de contractduur niet vermeldt.

Jovic maakte afgelopen seizoen indruk bij Frankfurt, waarmee hij het tot in de halve finales van de Europa League schopte. De Servische international (4 caps) maakte dit seizoen 27 doelpunten, waarvan 10 in de Europa League. Door de Duitse spelersvakbond (VDV) werd hij verkozen tot op één na beste speler van het afgelopen seizoen in de Bundesliga, achter Marco Reus.







In april lichtte Frankfurt de aankoopoptie van zeven miljoen euro op Jovic, die de voorbije twee seizoenen werd gehuurd van Benfica. Volgens Marca telt Real zestig miljoen euro neer voor de Serviër, waarvan twintig procent nog naar Benfica zou gaan.

bron: Belga