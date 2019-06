Opnieuw twee lichamen gevonden in Donau na schipbreuk in Hongarije

In de Donau in Hongarije zijn opnieuw twee slachtoffers gevonden van het scheepvaartongeval dat zich zes dagen geleden in Boedapest voordeed. Dat heeft de Hongaarse politie meegedeeld. Er werden in totaal al elf lichamen gevonden, zeventien mensen zijn nog altijd vermist. Een van de slachtoffers kon via het raam uit het wrak van de “Hableany” worden gehaald. Het andere lichaam werd aangetroffen ter hoogte van Kulcs, ongeveer zeventig kilometer stroomafwaarts. Beide slachtoffers hadden de Zuid-Koreaanse nationaliteit, zegt de politie.

De boot was vorige week woensdag gezonken met 35 mensen aan boord: 33 Koreaanse toeristen en twee Hongaarse bemanningsleden. Slechts zeven mensen overleefden de ramp.







Volgens lokale experts zitten de meeste lichamen vermoedelijk vast in de boot. Hongaarse en Zuid-Koreaanse duikers proberen de lijken uit het vaartuig te halen, maar de stevige stroming bemoeilijkt hun werkzaamheden. De Hongaarse regering verbiedt de duikers om de boot te betreden, omdat dit in de huidige omstandigheden te gevaarlijk zou zijn.

Bron: Belga