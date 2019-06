Noodweer – Bliksem zorgt voor dakbrand aan twee woningen in Nijlen

In Nijlen in de provincie Antwerpen is dinsdagavond brand uitgebroken aan de daken van twee woningen als gevolg van een blikseminslag. Dat zegt de Hulpverleningszone Rivierenland. Het vuur zette zich onder de dakpannen, maar de brandweer kon het toch relatief snel onder controle krijgen. Er is wel de nodige (water)schade aan de twee woningen, maar er vielen geen gewonden. Elders in de regio Mechelen en Heist-op-den-Berg lijken de gevolgen van het inmiddels doorgetrokken noodweer beperkt. In de hele hulpverleningszone kwamen slechts een tiental meldingen van schade binnen.

bron: Belga