Meisje verdronken in Hofstade – Verdrinking als doodsoorzaak weerhouden

Het zevenjarige meisje uit Schaarbeek dat zondag in het Bloso-domein van Hofstade uit het water werd gehaald, is door verdrinking om het leven gekomen. Dat blijkt uit de autopsie die een wetsarts heeft uitgevoerd, zo meldt het parket Halle-Vilvoorde. Het kind was zondag samen met haar ouders aanwezig op de strandzone in het Blosodomein maar kon niet zwemmen. Rond 16.40 uur merkten twee redders van Sport Vlaanderen het levenloze lichaam van het meisje op in het water. Ze haalden haar eruit en begonnen meteen met de reanimatie op het strand. Intussen kwamen ook en ziekenwagen en een MUG-team ter plaatse, die de reanimatie overnamen. Toen het kind opnieuw een hartslag vertoonde, werd ze overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem. Daar verbleef ze sindsdien in kritieke toestand en overleed ze in de nacht van maandag op dinsdag.

Dinsdag werd dan op vraag van het parket een autopsie uitgevoerd op het lichaam.

“Uit de autopsie blijkt dat er sprake was van een zuurstoftekort en een gebrek aan bloeddoorstroming in de hersenen”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. “Er zijn geen aanwijzingen van geweld door derden. Er waren op het eerste zicht ook geen aangeboren hartafwijkingen, maar dat zal nog verder worden onderzocht via microscopisch onderzoek. Bij uitsluiting van andere oorzaken wordt verdrinking als doodsoorzaak weerhouden.”

Het onderzoek naar de omstandigheden die tot het overlijden hebben geleid, wordt verdergezet, aldus nog het parket.

bron: Belga