KRC Genk wil jonge talenten bij eigen club opleiden

KRC Genk heeft in de Jos Vaessen Talent Academie het nieuwe project FRZA! Limburg voorgesteld, waarbij jonge talenten langer bij de eigen Limburgse club kunnen blijven. Onder het motto “eerst opleiden, dan scouten” gaat KRC Genk een nauwe samenwerking aan met enkele Limburgse interprovinciale voetbalclubs. In het kader van het project FRZA! Limburg vaardigt KRC Genk een technisch coördinator en een opleider af bij de betrokken club. Zij moeten zowel zorgen voor opleiding van de trainersstaf als voor gerichte trainingen bij de leeftijdscategorieën U7 tot U10.

Op die manier kan KRC Genk een actieve rol spelen in de opleiding van Limburgs voetbaltalent. Voor de deelnemende clubs levert het project een extra kwaliteitsinjectie in de opleiding en begeleiding van jeugdspelers. In het seizoen 2019-2020 loopt al een samenwerking met Bilzerse-Waltwilder. In het seizoen 2020-2021 volgen Wellen, Hades en Thes Sport.







Het project moet dus een win-winsituatie opleveren. “Talent mag niet verloren gaan. Met FRZA! Limburg werken we daarom graag mee aan de opleiding van de jongste leeftijden bij enkele sterke Limburgse clubs”, zegt Roland Breugelmans, Directeur Jeugdacademie van KRC Genk. “Daarnaast is er met alle Genkse provinciale clubs een samenwerking met regelmatige momenten van kennisoverdracht. Samen nog meer Limburgs toptalent opleiden, daar gaan we voor.”

bron: Belga