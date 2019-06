KMI schaalt waarschuwing voor onweer op tot code oranje

Het KMI waarschuwt dat er deze namiddag zeer plaatselijk kans is op felle onweersbuien. Van 17 uur tot omstreeks 23 uur geldt in gans het land code oranje. Daarna blijft code geel van kracht tot morgen 03.00 uur. Vooral op het einde van de namiddag en ’s avonds kunnen er meer gestructureerde zware onweders ontstaan. Overvloedige neerslag, zware windstoten en hagel kunnen op sommige plaatsen schade veroorzaken, luidt de waarschuwing. Code oranje houdt in dat er kans is op 31 tot en met 50 l/m² in één uur of 41 tot 60 l/m² in zes uur of 51 tot 100 l/m² in een etmaal, of verspreide zware rukwinden of hagelstenen van 3 tot 5 cm.

bron: Belga