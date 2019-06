Gert Verheyen wordt opnieuw tv-analist bij Sporza en Proximus Sports, een job die hij vorig jaar opgaf op trainer te worden bij KV Oostende. Dat deelde de VRT dinsdag mee. Verheyen werd de voorbije maanden door verschillende clubs gepolst en had onder meer een aanbod op zak om bij Club Brugge assistent te worden van Philippe Clement, maar koos er dus voor om opnieuw tv-analist te worden. Bij Oostende stapte hij in maart zelf op.

“Ook voor mezelf is het een verrassende keuze om opnieuw tv-analist te worden, oorspronkelijk was dat niet mijn bedoeling”, verklaarde de 49-jarige Verheyen. “Als ex-speler van Club Brugge was ook het aanbod van Club erg aanlokkelijk, maar na grondige overwegingen ben ik erg blij om de knoop finaal door te kunnen hakken. Terug naar Club Brugge gaan zou misschien gevoeld hebben als thuis komen. Maar naar Woestijnvis, Sporza en Proximus terug kunnen keren, is voor mij ook helemaal thuis komen.”

.







bron: Belga