Flinke winsten op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag duidelijk hoger gesloten. Zalvende woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell, die zelfs open lijkt te staan voor eventuele renteverlagingen, stuwden het sentiment. Dat deden ook berichten over een vruchtbaar gesprek tussen de Verenigde Staten en Mexico na de onlangs opgelegde sancties op Mexicaanse goederen. De Dow-Jonesindex eindigde de sessie 2,1 procent hoger op 25.332,18 punten. De S&P 500 sloot 2,1 procent in de plus op 2.803,27 punten, terwijl technologiegraadmeter Nasdaq 2,7 procent won tot 7.527,12 punten.

De koepel van centrale banken in de VS staat volgens Powell gereed om waar nodig in te grijpen als de handelsstrijd met China de Amerikaanse economie raakt. Het centralebankhoofd beloofde dat de Fed “passend” zal handelen om de groei te ondersteun. Onder meer bankaandelen zaten in de lift. Zo wonnen Citigroup, Bank of America en Wells Fargo tot 5,2 procent.

Autobouwer Ford, die veel productielocaties heeft in Mexico, ging 3,3 procent vooruit geholpen door de berichten over gesprekken tussen de VS en Mexico. Ook Levi Strauss (plus 4,1 procent), dat veel jeans produceert in Mexico, stond bij de winnaars.

Automaker Fiat Chrysler won 4 procent aan beurswaarde. De bestuurders en commissarissen van branchegenoot Renault nemen op zijn vroegst woensdag een besluit over het fusievoorstel dat ze ontvingen van de Italiaans-Amerikaanse branchegenoot. Renault-partner Nissan ligt evenwel dwars.

Grote cruisemaatschappijen als Norwegian Cruise Line (min 0,1 procent) en Royal Caribbean (plus 0,7 procent) herstelden van eerdere stevige verliezen. De aandelen kwamen onder druk te staan nadat de VS cruisemaatschappijen had verboden om hun schepen aan te meren in Cuba.

De euro noteerde bij de slotbel op 1,1257 dollar, tegen 1,1238 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 53,57 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 62,01 dollar per vat.

bron: Belga