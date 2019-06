Vrouw spreekt af met Tinderdate, maar plots staan er vier mannen voor haar

Een Britse vrouw heeft doodsangsten uitgestaan toen ze afsprak met een Tinderdate. Niet één, maar vier mannen stonden plots voor haar neus. De man gebruikte een valse naam.

Amy Sharp, een kapster uit het Engelse Somerset, chatte de afgelopen weken op Tinder met een man die zich James noemde. De 28-jarige vrouw kon het goed met hem vinden en sprak afgelopen woensdag met de man af op de parking van een café. Plots stapten vier mannen uit een witte Mercedes naar haar toe. Amy bleef in haar wagen zitten en belde de man op. Ze zag hoe de smartphone van een van de mannen afging, dus was ze zeker dat het om haar ‘James’ ging.

In paniek







De vrouw vertrouwde het zaakje niet en reed weg. “Ik was ontzettend bang. Hoe meer ik erover nadenk, hoe enger het wordt. Het was overduidelijk gepland. Ik wil niet weten wat er gebeurd zou zijn mocht ik uit de auto gestapt zijn. Uiteindelijk doken er vier mannen op die een kop groter waren dan mij. Laten we eerlijk zijn: die waren daar niet allemaal om met mij iets te gaan drinken. Ik zeg niet dat hij me zou vermoorden, maar hij gaf me wel een valse naam”, vertelt ze aan The Daily Mail.

Geen misdrijf

Amy stapte naar de politie, maar daar kreeg ze te horen dat ze niets konden doen omdat hij haar niet aangeraakt had en er dus geen sprake is van een misdrijf. “Er bestaat geen enkele wet die het gebruik van valse namen strafbaar maakt. De politie kon enkel optreden als ik minderjarig was, maar dat ben ik niet”, klinkt het. De man gaf achteraf toe dat hij eigenlijk Matthew heet en een vals profiel gebruikte omdat hij niet wilde dat zijn vriendin wist dat hij afsprak met vrouwen via Tinder.

Geen onbekende voor Tinderaars

Intussen heeft Amy haar verhaal gedeeld op haar Facebook, met de foto van de bewuste man. Heel wat vrouwen herkenden hem, al gebruikte hij telkens een andere naam. “Ik heb enorm veel berichten ontvangen van vrouwen die ook met hem gechat hebben op Tinder. Telkens gebruikte hij dezelfde foto, maar een andere naam en woonplaats”, luidt het.

Het Tinderprofiel van de man werd intussen offline gehaald.