VIDEO. Kruipwedstrijd voor baby’s heeft een nieuwe kampioen

In Litouwen hebben 25 baby’s het tegen elkaar opgenomen in een heuse kruipwedstrijd. Ze moesten zo snel mogelijk een afstand van 5 meter afleggen, met veel schattige en grappige momenten als gevolg.

De inzet was hoog toen de 25 kleine baby’s bij de startlijn klaarstonden. Ze waren allemaal rond de 7 en 11 maanden oud, maar hadden duidelijk nog niet veel ervaring met wedstrijden. Sommige kindjes huilden en anderen zetten zich doodleuk in het midden van de baan. Het was geen makkelijke race voor de dappere atleten.

Traktaties







Om de kleintjes toch over de finish te lokken, hielden de ouders speelgoed en lekkere hapjes klaar bij de finish. Dat motiveerde enkele baby’s, die zich daarop een weg baanden naar de welverdiende traktaties. Van alle schattige sporters, was Ignas Dovydaitis de snelste. De verdiende winnaar viert over twee weken zijn eerste verjaardag.