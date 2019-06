Véronique De Kock stapt in het huwelijksbootje met Manuel

Véronique De Kock (42) is in het huwelijksbootje gestapt met de zes jaar jongere Manuel Goossens. Dat maakte de ex-Miss België bekend op Instagram. De gasten waren niet ingelicht en waren in de waan op weg te zijn naar een housewarming.

Het koppel werd voor de wet getrouwd door Jan Jambon (N-VA), de burgemeester van Brasschaat. Opmerkelijk: heel wat gasten beseften niet dat ze naar een trouwfeest kwamen, maar dachten dat ze uitgenodigd waren op een housewarming. “Het moest persoonlijk zijn, een ziel hebben. ’t Moet gewoon gezellig zijn. Dat was voor mij het belangrijkste”, reageert Manuel in Dag Allemaal.







Op Instagram veranderde Véronique haar naam reeds in Véronique De Kock-Goossens met de omschrijving “married”.

Woelig liefdesleven

Véronique De Kock maakte haar relatie met Manuel Goossens in augustus 2017 bekend. In juni 2018 raakte bekend dat ze al een paar maanden verloofd waren.

Het is niet het eerste huwelijk voor de Antwerpse. Op haar 22ste trouwde ze met de 14 jaar oudere François-Xavier Nieberding, wat al snel op de klippen liep.

Met de cnotroversiële “zakenman” Frank Slaets kreeg ze een eerste zoontje, Sebastien (14), maar die relatie eindigde in een bitter dispuut over het hoederecht. Zes jaar geleden kreeg ze nog een zoontje, Maximilien (6), maar ook de relatie met vader Fabien Gridaudo was geen lang leven beschoren.

Zakenman Manuel Goossens is de volgende in de rij. Met z’n bedrijf Hupple brengt hij luxeproducten voor huisdieren op de markt. Opvallend: Goossens had lange tijd een relatie met actrice en model Anke De Ridder, die momenteel samen is met Alexandra Potvin.