Russisch bedrijf geeft vrouwen met korte rokjes premie

De nieuwste kledingvoorschriften van het Russische bedrijf Tatprof doen heel wat stof opwaaien. De firma geeft nog tot 30 juni een premie van 1,37 euro per dag als vrouwelijke werknemers kortgerokt op het werk verschijnen. Volgens de woordvoerder van het bedrijf zou dat een gunstige invloed hebben op de werksfeer.

De dresscode op de werkvloer is een veelbesproken onderwerp. Steeds meer bedrijven laten de klassieke kledingvoorschriften los en laten hun werknemers zelf kiezen hoe ze zich kleden. Maar niet alle firma’s volgen die trend. Het Russische Tatprof gaat zelfs nog een stapje verder en spoort vrouwelijke werknemers nu aan om te komen werken in een kort rokje.

Vooral mannen







Bij Tatprof werken voornamelijk mannen (550 van de 700 werknemers zijn mannelijk). Om de sfeer op de werkvloer een boost te geven, worden vrouwen nu aangespoord om in een korte rok te komen werken. Tot 30 juni krijgen ze 1,37 euro per dag extra als ze in een rok van minimaal 5 centimeter boven de knie opdagen op het bureau. Nog beter is het als ze weinig make-up dragen en hun haar in een staart dragen – alhoewel het niet duidelijk is of ook daar een geldelijke vergoeding aan vasthangt.

Bewijs leveren aan baas

Natuurlijk moeten de vrouwen ook kunnen bewijzen dat ze wel degelijk kortgerokt komen werken. Daarom moeten ze ook een outfitselfie naar hun baas sturen. De kledingvoorschriften kaderen in de “femininity marathon” en er worden daarnaast nog andere “vrouwelijke” activiteiten, zoals een kookwedstrijd, georganiseerd. “We wouden onze werkdagen opvrolijken… ons team bestaat voor 70% uit mannen. Dit soort initiatieven helpt ons om uit te rusten. Het is een ideale manier om de groepssfeer te verbeteren. Veel vrouwen dragen automatisch broeken naar het werk en daarom hopen we dat de campagne vrouwen bewust zal maken van hun vrouwelijkheid en de charme van rokjes of kleedjes”, aldus de woordvoerder van Tatprof in een interview met radiozender Govorit Moskva.

Vrouwelijkheid

Het initiatief zou afkomstig zijn van een man, met name CEO Sergei Rachkov. “Hij is erg begaan met de kwestie. Hij wil de vrouwelijkheid in elke vrouwelijke werknemer van het bedrijf waarborgen. Hij wil niet dat jonge vrouwen kiezen voor mannelijke kapsels of broeken dragen en spoort hen aan om ambachtelijke activiteiten uit te oefenen en al hun aandacht besteden aan de opvoeding van hun kinderen”, zegt Anastasia Kirillova, een van de werkneemsters van Tatprof. Op internet zorgde de kwestie al voor heel wat opschudding, maar toch zouden al 60 van de 150 vrouwelijke werknemers gehoor hebben gegeven aan de schandalige oproep.